Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık hakim karşısında (3)

‘GİZLİLİKKAYDI VAR'

Tekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı duruşmaya TBMM Araştırma Komisyonu'ndan temsilci olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, duruşmaya girip çıktıktan sonra basın açıklaması yaptı. Mahkemenin kendisi için ara karar verildiğini söyleyen Özçağdaş, "Meclis'te kurulan çocuk ihmal, istismarını önlemeye yönelik alt komisyon temsilcisi olarak benim duruşmayı gözlemem konusunda mahkeme bir ara karar verdi. Şu ana kadar duruşmayı takip ettim. Kuşkusuz duruşmanın içerisindeki konularda gizlilik kaydı var. Kapalı bir görüşme. Çünkü yargılananlar arasında 18 yaşından küçük suça sürüklenmiş çocuklar var. Nitekim şu an çocukların ifadesi alındığından ben dahil, Tekirdağ Barosu da dışarı çıktı. Duruşmanın kendisiyle ilgili, içeriğiyle ilgili kapalı bir görüşme olduğundan bir şey söylemek mümkün değil. Ama şunu söylemek mümkün. Türkiye'de maalesef yeni doğan bebekleri koruyamadığımızı, 18 kez ziyaret etsek de 5 çocuğumuzu ölümden kurtaramadığımızı, burada Sıla bebeği, Diyarbakır'da Narin çocuğumuzu, kadınlarımızı koruyamadık. Türkiye, geride kalan on yıllarda tüm canlılar için, çocuklar için, bebekler için, kadınlar için bir cinnet ülkesi haline gelmiş durumda. Asıl üzüntü veren olaylardan biri toplumda bu derece büyük infial yaratan, bu derece insanlarımızı gözyaşlarına boğan olaylarda bile iktidar partisi mensuplarının, gerekli bürokratların buralara gelip takip etmediklerini görüyoruz" dedi.