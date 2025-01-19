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        Tekirdağ'da sahile ölü köpek balığı vurdu

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahile ölü köpek balığı vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 13:50 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:55
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        Tekirdağ'da sahile ölü köpek balığı vurdu
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        TEKİRDAĞ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahile ölü köpek balığı vurdu.

        Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü bir köpek balığı görünce durumu yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri bölgeye gelerek balık üzerinde inceleme yaptı. 2 metre 66 santim uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı, belediye ekipleri tarafından sahilden alınarak başka bir alana gömüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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