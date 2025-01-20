Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kendisinden haber alınamayan Eren Karahan (36), tarlada aracında, başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Malkara'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Eren Karahan, iddiaya göre önceki gece arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evden çıktı. Karahan'dan bir daha haber alamayan ailesi, ertesi gün jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatılan Karahan bir süre sonra Yaylagöne Mahallesi Tilki deresi yolu mevki üzerindeki tarlada aracında, başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Yanında tabanca da bulunan Karahan'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma sürüyor.