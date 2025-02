CHP'li Karatepe: Vatandaşın önüne seçim sandığının konması zamanının geldiğini düşünüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi, vatandaşın önüne seçim sandığının konması zamanının geldiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP'nin kurduğu 'Ekonomi Takımı' Tekirdağ'da iki gün süren görüşmelerin ardından Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum örgütleri ve esnafla bir araya geldi. Toplantıların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin il başkanlığında basın açıklaması yaptı. Ekonomi takımı olarak tüm yurdu dolaştıklarını ve şimdiye kadar 20'nin üzerinde ili ziyaret ettiklerini söyleyen Karatepe, "Çalıştığımız, ziyaret gerçekleştirdiğimiz her alanda sorunlar aslında ülkenin her yerinde aynı. Tekirdağ'daki sorunlar, Gaziantep'te yaşananlardan farklı değil ya da Adanalıların karşı karşıya kaldıkları sorunlar, Edirnelilerin yaşadıklarından farklı değil. Yaygın olarak gördüğümüz şey belirsizliğin artmış olması, ekonominin yoksulluk yaratan bir sonuç çıkaran politikalarla mağdur edilmesi, vatandaşın hayatta kalmak için ciddi şekilde mücadele vermesine yol açıyor ve yoksulluğun derinleşerek hayatın çok daha zor hale gelmesine yol açtığını ülkemizin her coğrafyasında tanıklık ediyoruz" diye konuştu.

'EMEKLİLERİ BOŞUNA BEKLENTİYE SOKMASINLAR'

Gündemde emeklilere verilecek bayram ikramiyesi artışının ne kadar olacağının tartışıldığını belirten Karatepe, "Bunun ne kadar olacağı ya da olması gerektiği gayet açık. Emekli ikramiyesinin ilk verildiği 2018 yılında 1000 lira olduğunu biliyoruz. Bu rakamı enflasyon oranı kadar artıracak olursak yani 2018'den 2025 yılına kadar olan dönemdeki enflasyon kadar artıracak olursak bu tutarın 8 bin 300 liranın üzerinde olması gerektiğini biliyoruz. 2024 yılında 3 bin liraydı, bunu 4 bin mi yapacaklar, 3 bin 500 mü olacak, 5 bin lira mı yapacaklar gibi tahminlere bırakmaya gerek yok. Vatandaşın özellikle emeklilerin refahını düşünüyorsa iktidar bu artışın kümülatif enflasyon oranı kadar olması gerekirdi ama bunu yapmayacaklarını da biliyoruz. Boşuna beklenti yaratmasınlar, eğer beklentiyi karşılayacak imkanları yoksa" ifadelerini kullandı.

‘SANDIK ÇAĞRISI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DİLLENDİRİLİYOR’

Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi gerektiğini ifade eden Karatepe, "Şunu kısaca ifade etmek isterim. Artık bu iktidarla Türkiye'nin gidebileceği hiçbir yerin olmadığını net bir biçimde biliyoruz. Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi, vatandaşın önüne seçim sandığının konması ve şu sorunun vatandaşa yüksek sesle sorulmasının zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu zorluklarla devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yeni bir Türkiye'nin başlangıcına adım atacak sandığın önünüze konulmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ve bu kararın millet tarafından nasıl verileceğini de biz yurt gezilerinden çok net bir şekilde görüyoruz. Gittiğimiz her coğrafyada iş insanları, emek örgütleri, emeklilerimiz, çalışanlarımız, esnafımız, şimdi il başkanlığımıza gelirken pazar yerinden geçtik orada vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunları da görüyoruz. Pazar tezgahını açmasının üzerinden 3 saatten fazla zaman geçmesine rağmen siftah yapamayan pazarcı esnafımızın olduğunu da gördük. Dolayısıyla vatandaş içinde bulunduğu ekonomik sorunların, zor hayat koşullarının değişmesi için bir iktidar değişiminin zorunlu olduğunu yüksek sesle ifade ediyor. Sandık çağrısını güçlü bir şekilde dillendiriyor. Bu gidişata dur demenin tek yolu sandığı vatandaşın önüne koyup, onun iradesinin sandıktan nasıl tecelli edeceğini görmektir" diye konuştu.