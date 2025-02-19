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        Tekirdağ sahili kırmızı yosunla kaplandı

        TEKİRDAĞ'da etkili olan poyraz sonrası sahil şeridi deniz dibinden kopan kırmızı yosunlarla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:20
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        Tekirdağ sahili kırmızı yosunla kaplandı
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        TEKİRDAĞ'da etkili olan poyraz sonrası sahil şeridi deniz dibinden kopan kırmızı yosunlarla kaplandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde poyraz etkili oldu. Rüzgar nedeniyle denizin dibinden kopan kırmızı yosunlar, Tekirdağ sahilinin bir kısmını kapladı. Süleymanpaşa ilçesinin kıyısında biriken yosunlar, sahil şeridini yer yer kızıla boyadı. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Poyraz, nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar, 2 gündür ava çıkamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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