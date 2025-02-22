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        Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, panik yarattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:29 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:35
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        Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, panik yarattı. Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun kaynağını bulmak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

        Çorlu’da akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, ilçeyi etkisi altına aldı. Evleri ve binadaki saatleri kontrol eden vatandaşlar, çok sayıda ihbarda bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de ihbarlar üzerine harekete geçti.

        Bir AVM’de bulunan vatandaşlar da ağır koku nedeniyle burayı terk etti. Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun nereden geldiğiyle ilgili ekiplerin çalışma yaptığını belirterek, “Şu an için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, polis, jandarma ekiplerimiz sahada kokunun kaynağını bulmak üzere hep birlikte çalışmaktadır. Gelen ihbarları da değerlendiriyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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