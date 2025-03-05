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        Kamyon, park halindeki TIR'a çarptı; iki araç arasında sıkışan şoför öldü

        TEKİRDAĞ'da kamyon, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:15
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        Kamyon, park halindeki TIR'a çarptı; iki araç arasında sıkışan şoför öldü
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        TEKİRDAĞ'da kamyon, yol kenarında park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Bu sırada iki araç arasında sıkışan TIR şoförü Metin Maşalcı hayatını kaybetti, kamyon şoförü İdris Gökhan ise yaralandı.

        Kaza, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisi yakınlarında meydana geldi. Metin Maşalcı, 16 BJZ 837 plakalı TIR'ını yolun kenarına çekip yükünü kontrol ettiği sırada arkadan gelen İdris Gökhan yönetimindeki 34 FTD 961 plakalı kamyon çarptı. İki araç arasında sıkışan Maşalcı, hayatını kaybetti. Kamyon şoförü İdris Gökhan ise aracında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökhan, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Metin Maşalcı'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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