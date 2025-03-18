Tekirdağ'da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı (2)

'PATLAMANEDENİ, AÇIK UNUTULAN OCAK'

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandığı olayla ilgili GAZDAŞ Trakya açıklama yaptı. Patlamaya açık unutulan ocağın neden olduğu belirtilen açıklamada, “İtfaiye raporuna göre Çerkezköy, Bağlık Mahallesi’nde bir apartmanda açık unutulan ocak kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Bağlık Mahallesi, PALMET Şirketler Grubu’nun Trakya Bölgesine doğal gaz arzı sağlayan şirketi GAZDAŞ Trakya’nın gaz dağıtım bölgesinde yer almaktadır. Patlamada yaralanan iki vatandaşımıza acil şifalar dileriz. Doğal gazın güvenli kullanımı için havalandırma menfezlerinizi kapatmayınız, ocaklarınızın kapalı olduğundan, vantilatör ve baca sistemlerinin çalıştığından emin olunuz” denildi.