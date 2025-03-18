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        Tekirdağ'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:10 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:15
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        Tekirdağ'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde İrfan Sertbaş’a ait tek katlı müstakil evde çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangında alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri de hortumlarla yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında havanın rüzgarlı olması nedeniyle güçlük yaşadı. İtfaiyenin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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