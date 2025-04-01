Ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı yaya yaralandı

Kaza, Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlkokulu'nun arka sokağında meydana geldi. Nurten K., idaresindeki 59 AKS 813 plakalı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Kaya'ya çarptı. Yere düşen Kaya, yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Polisin gözaltına aldığı sürücü Nurten K.'nin ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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