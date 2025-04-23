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        Tartıştığı babasını tabanca ile ağır yaraladı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Yusuf Baran Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:34 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:40
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        Tartıştığı babasını tabanca ile ağır yaraladı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Yusuf Baran Ü. (20), tartıştığı babası Mustafa Ü.'yü (43) tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

        Olay, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Ant Sokak’ta meydana geldi. Mustafa Ü. ile oğlu Yusuf Baran Ü. arasında evde henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Mustafa Ü. bıçak çekince Yusuf Baran Ü. de üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Göğüs kısmından yaralanan Mustafa Ü., kanlar içinde yere düşerken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa Ü., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yusuf Baran Ü. gözaltına alınırken, polisin evde yaptığı aramada tabanca ve bıçak ele geçirildi. Olay yerinde 3 kovan bulunurken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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