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        İstanbul açıklarındaki deprem, Trakya'da da hissedildi (5)

        TEKİRDAĞ'DAHASTANEDE 2 YARALI BULUNUYORTekirdağ'da, İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 19:42 Güncelleme: 23.04.2025 - 19:45
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        İstanbul açıklarındaki deprem, Trakya'da da hissedildi (5)
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        TEKİRDAĞ'DAHASTANEDE 2 YARALI BULUNUYOR

        Tekirdağ'da, İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesinde kriz merkezi kuruldu. Merkezde Vali Recep Soytürk'ün başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından yapılan açıklamada, hastanelerde 2 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

        "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle tüm birimlerimiz hala teyakkuz halindedir. Tekirdağ Valisi Sayın Recep Soytürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesinde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine etmektedir. 23.04.2025 Çarşamba günü saat 18:00 itibariyle; depremde herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Hasarlı bina ihbarları değerlendirilmektedir. Panik nedeni ile çeşitli yerlerinden yaralanan ve rahatsızlık yaşayan 26 vatandaşımızın tedavileri tamamlanmış, 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Hastaneye başvuran vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir. Resmi kurumların yaptığı ve yapacağı açıklamalara itibar ediniz. Vatandaşlarımızın, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girmemeleri, GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmamaları rica olunur. Karşılaştığınız veya karşılaşacağınız herhangi bir olumsuz durum ile alakalı 112 Acil Çağrı Hattımız 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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