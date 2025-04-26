Sosyal medyada tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapıp 8 milyon TL kazanç sağlayan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı (2) - Yeniden

TEKİRDAĞ ve Edirne'de, sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişilere, özel görüntüleriyle şantaj yapıp 8 milyon TL haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında; sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişileri, elde ettikleri özel görüntüleriyle şantaj yapıp dolandıran şüpheliler tespit edildi. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Tekirdağ ve Edirne'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, mağdurlara ait 18 banka/kredi kartı ile 6 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin, şantaj yaptıkları kişilerden 8 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Şantaj' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklanrken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.