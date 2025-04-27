Özgür Özel, Murat Ongun'u ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Özel, Ongun ile yaklaşık 30 dakika süren görüşmesinin ardından cezaevinden ayrıldı.

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