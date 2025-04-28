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        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edilidi, balıkçılar denize açılamadı

        TEKİRDAĞ etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:40
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        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edilidi, balıkçılar denize açılamadı
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        TEKİRDAĞ etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından Tekirdağ'da fırtına etkili oldu. Hızı saatte yer yer 50 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar ise bugün denize açılamadı. Balıkçılar, teknelerini limanı çekip fırtınanın geçmesini beklemeye başladı. Fırtına nedeniyle yük gemileri de Tekirdağ açıklarında demir attı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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