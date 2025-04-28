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        Tekirdağ'da 28 bin 658 litre sahte içki ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 28 bin 658,5 litre sahte içki ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:39 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:45
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        Tekirdağ'da 28 bin 658 litre sahte içki ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 28 bin 658,5 litre sahte içki ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 30 bin 400'ü dolu 941 bin 400 makaron, 28 bin 658,5 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 164 paket gümrük kaçağı sigara, 163 kilogram tütün, 650 bandrol ile 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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