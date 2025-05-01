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        Yardıma çağırdığı komşusu Rabia'yı boğazından bıçaklayıp, ziynet eşyalarını aldı (2)

        2KİŞİ TUTUKLANDITekirdağ'da çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdığı komşusu Rabia Yeşil'in boğazından bıçaklayarak ağır yaralayıp, ziynet eşyalarını alan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:11 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:11
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        Yardıma çağırdığı komşusu Rabia'yı boğazından bıçaklayıp, ziynet eşyalarını aldı (2)
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        2KİŞİ TUTUKLANDI

        Tekirdağ’da çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdığı komşusu Rabia Yeşil'in boğazından bıçaklayarak ağır yaralayıp, ziynet eşyalarını alan İ.Ş. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle yakalanan A.K., çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı. Diğer şüpheli İ.Ş. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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