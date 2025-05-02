Tekirdağ'daki 'uyuşturucu ve silah' operasyonunda 2 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile 9 tabanca ve 910 bin lira değerinde para, döviz ve altın ele geçirildi; yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'nun Rumeli ve Hürriyet mahallelerinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ekipler, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerdeki aramalarda 873 gram esrar, 320 gram kokain, 2 hassas terazi, 910 bin lira değerinde para, döviz ve altın ile karton kutuda 9 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.J.T. ve Y.C.A., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu ve silah ticareti yapma' suçundan tutuklandı.