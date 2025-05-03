Tekirdağ'da fabrika yangını; alevler kontrol altında (3)

2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kauçuk ve kalıp fabrikasında çıkıp, bitişiğindeki parfüm üretim tesisi ile 2 depoya sıçrayan yangına, 20 araç ve 70 itfaiye eri ile müdahale edildi. Ekiplerin çabası ile alevler, 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, çalışmaları takip eden Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, yangında ölü ya da yaralı olmadığını belirterek, elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

'HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK'

Gazetecilere açıklama yapan Günlü, yangının saat 14.30 sıralarında çıktığını belirterek, "Kauçuk deposunda başlayan yangın, 3 ayrı depoya daha sıçradı. Şu anda kontrol altına alınmış durumda. Herhangi bir can kaybı yok, yaralı yok, mahsur kalan vatandaşımız yok. Şu an itibariyle kontrol altında, itfaiye ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor" dedi.

ELEKTRİK ARIZASI ŞÜPHESİ

Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını söyleyen Günlü, "Ancak yangının başladığı yer bir depo, bugün de kapalı. Bugün tatil olduğu için içerisinde herhangi bir personel de bulunmuyor. Onun için ilk intiba olarak sanki bir elektrik arızası gibi değerlendiriliyor; ama dediğim gibi henüz bu konuda hiçbir tespit yapılmış değil" diye konuştu.