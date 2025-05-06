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        Garajda tamir etmek istediği otomobilinin altında kalıp, öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, garajda tamir etmek istediği otomobilinin altında kalan Ali Osman Özay (52), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:19 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:20
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        Garajda tamir etmek istediği otomobilinin altında kalıp, öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, garajda tamir etmek istediği otomobilinin altında kalan Ali Osman Özay (52), yaşamını yitirdi.

        Olay, Hıdırağa Mahallesi Karaca Ahmet Tekke Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

        Ali Osman Özay, oturduğu apartmanın garajında otomobilini tamir etmek istedi. Kriko ile otomobili kaldırıp altına giren Özay, krikonun kayması sonucu aracın altında kaldı. Durumu gören komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özay'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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