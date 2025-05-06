Garajda tamir etmek istediği otomobilinin altında kalıp, öldü

Ali Osman Özay, oturduğu apartmanın garajında otomobilini tamir etmek istedi. Kriko ile otomobili kaldırıp altına giren Özay, krikonun kayması sonucu aracın altında kaldı. Durumu gören komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özay'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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