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        Temsili askerlik töreninde komandoların gösterisi ilgiyle izlendi

        TEKİRDAĞ'da temsili askerlik uygulamasında 33 engelli genç, törenle yemin edip 1 günlüğüne askerlik yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 18:06 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:10
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        Temsili askerlik töreninde komandoların gösterisi ilgiyle izlendi
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        TEKİRDAĞ'da temsili askerlik uygulamasında 33 engelli genç, törenle yemin edip 1 günlüğüne askerlik yaptı. Törende jandarma komandoların gösterileri ise ilgiyle izlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı, engelli gençlerin temsili askerlik uygulaması kapsamında Çorlu ilçesindeki Yıldırım Kışlası'nda tören düzenlendi. Törene Vali Recep Soytürk, 8'inci Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile engellilerin aileleri katıldı. Törende askeri üniforma giyen 33 engelli genç, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin edip, 1 günlüğüne askerlik yaptı.

        'ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR VAR'

        Vali Recep Soytürk, 'Engelliler Haftası'ndaki kutlamalara katıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın çok güzel konserlerini dinledik. Yapmış oldukları eserleri, tabloları ürünleri gezdik. Onların şarkılarını, şiirlerini dinledik. Hepsiyle gurur duyduk, mutlu olduk. Devletimiz ve hükümetimiz engellileri ile ilgili her geçen gün yeni haklar, yeni sıkıntıların çözümüyle ilgili düzenlemeler yapıyor. Vatandaşlarımızı rahatlatıyor. Bu anlamda daha yapılacak birçok işte var, düzenlemeler de var. O düzenlemelerin hayata da geçmesi gerekiyor. Özellikle görme engelliler için kamu binalarındaki yolların çizilmesi ya da yollardaki düzenlemelerle yapılan çalışmalar yapılacak çok da çalışmalar var. Çözülmesi gereken sorunlar var. İnşallah el birliğiyle bunlar çözülecektir. Kardeşlerimizin 1 gün de olsa temsili askerlik yapması oldukça gurur vericidir. Bilhassa anne ve babaları açısından, biz kamu görevlileri ve ilin Valisi olarak ben de vatandaşlarımızın jandarmamızla birlikte askerlik yapmasını büyük gururla izliyorum. Onlara sağlık, afiyet diliyorum" diye konuştu.

        Temsili askerlik yapan engellilere terhis belgeleri Vali Soytürk ile protokol üyeleri tarafından verildi. Tören öncesi İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü gösteriler düzenledi. Gösteride, rehine kurtarma operasyonunda 1 keskin nişancı, kırsal alanda kendini fark edilmez hale getiren kamuflajıyla yüksek yerde mevzi alırken, diğer komandolar da rehinenin tutulduğu evin kapısını koçbaşıyla kırarak adrese girip rehineyi kurtardı. Jandarmanın eğitimli köpek unsurlarıyla diğer gösterileri de ilgiyle izlendi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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