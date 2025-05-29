Tekirdağ'da vidanjörün çarptığı yaya öldü (2)
KAZAKAMERADATekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çarpmasıyla Ayşe Zorlu'nun yaşamını yitirdiği kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZAKAMERADA
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde vidanjörün çarpmasıyla Ayşe Zorlu’nun yaşamını yitirdiği kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zorlu’nun vidanjörün çarpmasıyla aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği anlar yer aldı.
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