İstanbul-Tekirdağ kara yolunda 81 ekip, 455 polis görev yapmaya başladı

TEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda 81 ekip, 455 personelle görev yapmaya başladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri bayram mesaisine başladı. Tekirdağ il genelinde toplam 81 ekip, 455 personel ile bayram boyunca şehir içi ve şehirler arası yollarda trafiğin akıcı olarak sürdürülmesi sağlanacak. İstanbul yolu üzerinde bulunan 7 kavşakta, 33 ekip görev yapacak. Polis, bayram tatili başlangıcı ve dönüşünde vatandaşların rahat ve akıcı bir yolculuk yapmasını sağlamak için önlemleri aldı.

‘1,5 KİLOMETREYE 1 EKİP DÜŞECEK’

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdür Vekili Barış Soylu, bayram boyunca kara yollarında yoğunluk bekledikleri ilde tüm önlemlerin alındığını söyledi. Soylu, “Trafik birimleri olarak, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıla oranla ekip sayımızı yüzde 60 oranla arttırarak toplam 81 ekiple il genelinde görev yapmaktayız. İstanbul-Tekirdağ yolu güzergahında her 1,5 kilometreye 1 ekip düşecek şekilde toplam 33 ekiple görev yapmaktayız. İl genelinde tüm güzergahlarımızda radar ve dron denetimlerimiz devam etmektedir. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak amacımı vatandaşlarımızın kazasız ve akıcı bir şekilde sevdiklerine ulaşmasıdır” diye konuştu.