TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Kaza, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Atlı, kullandığı 59 AKF 705 plakalı motosikletle, önünde seyreden ve emniyet şeridine yanaşmaya çalışan Mahmut E. yönetimindeki 55 AK 911 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan hızla çarptı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atlı, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Polis, TIR'ın sürücüsü Mahmut E.’yi gözaltına alıp, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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