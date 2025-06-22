Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Atlı (43), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Atlı (43), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Atlı, kullandığı 59 AKF 705 plakalı motosikletle, önünde seyreden ve emniyet şeridine yanaşmaya çalışan Mahmut E. yönetimindeki 55 AK 911 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan hızla çarptı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atlı, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Polis, TIR'ın sürücüsü Mahmut E.’yi gözaltına alıp, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yakın dövüş kursunu tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı
        Tekirdağ'da yakın dövüş kursunu tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Düğünde atılan havai fişek, ekili buğday tarlasını yaktı
        Düğünde atılan havai fişek, ekili buğday tarlasını yaktı
        Tekirdağ'da havai fişekten çıktığı iddia edilen yangında 15 dekar buğday ek...
        Tekirdağ'da havai fişekten çıktığı iddia edilen yangında 15 dekar buğday ek...
        Tekirdağ'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da 200 dekar buğday ekili alan yandı
        Tekirdağ'da 200 dekar buğday ekili alan yandı