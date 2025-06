Özel: Türkiye'ye büyük kaybettirecek bir plan yapıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gazze'nin önünde Avrupa'ya 100 yıl yetecek ve bizim de Kıbrıs'ımızın da söz sahibi üzerinde olması gereken hidrokarbon yatakları var. Bu büyük oyunu dünyanın çeşitli ülkeleri, İsrail'le birlikte planlıyorlar ve Türkiye'ye burada çok küçük iç politika açısından işe yarayabilecek ama orta ve uzun vadede Türkiye'ye büyük kaybettirecek bir plan yapıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda partisinin düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. Özel miting öncesi Tekirdağ'da buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Özel, çiftçilerle birlikte biçerdöver de kullandı. Miting öncesi, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mesaj okundu. Özel mitingde Ergene Nehri’nin pet şişe içindeki suyu alarak, nehrin kirliliğini anlatıp, eline bir ekmek ile 1 kilo buğday alarak, 1 kilo buğdayla ancak 250 gram 1 ekmeğin alınabildiğini söyledi. Bugüne kadar yaptıkları mitingleri anlatan Özel, “Karşımızda artık milletin derdiyle dertlenmeyen bir iktidar var. Tek dertleri oturdukları koltuktan kalkmamak. Hükümetlerinin devamını sağlamak ve asla iktidardan düşmemek. Oysa demokrasi kimin iktidara geldiğinde ne yaptığına göre şekillenen, belirlenen bir rejim değildir. Demokrasilerde gelince ne yaptığınıza bakmazlar, kazanınca ne yaptığınıza bakmazlar, o kolay. Önemli olan kaybedince ne yaptığınızdır. Karşımızda 23 yıldır girdiği seçimlerden birinci çıkan ve ülkenin kurucu partisinin ta 1950'lerde seçimlerde ilk kez kaybettiğinde yaptığını yapamayan, 23 yılın sonunda bir kez seçim kaybeden, bunu hazmedemeyen ve bunun için yapmadık kötülük bırakmayan, sandıktan kaçan, milletten korkan bir iktidar var. Sadece kendisini düşündüğü için artık Tekirdağ'ı düşünmüyor, çiftçiyi düşünmüyor ve kibirden gözleri dönmüş, cam kulelerden, sırça köşklerden, fil dişi kulelerden millete yukarıdan bakıyorlar. Sizleri fil dişi kulelerden karınca gibi görüyorlar, ezmeye kalkıyorlar. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; milleti karınca gibi ezemezsin, karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir” dedi.

‘TÜRKİYE, TARİHİNİN EN BÜYÜK GELİR ADALETSİZLİĞİNİ YAŞIYOR’

Çiftçinin ürettiğini ancak kazanamadığını söyleyen Özel, “Çiftçinin ürettiğini asgari ücretli, emekli alamıyor. Bir yanda servetine servet katanlar var diğer yanda her geçen gün biraz daha yoksullaşanlar var. Türkiye tarihinin en büyük gelir adaletsizliğini yaşıyoruz” diye konuştu.

‘SANDIK GELECEK BU İKTİDAR GİDECEK VE CUMHURBAŞKANI EKREM İMAMOĞLU OLACAK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seçim sandığını getirmesini isteyen Özel, “Buradan, hep bir ağızdan sesleniyoruz; ey Erdoğan, ben halkım, ben halkım, ben milli iradeyim, adayımı bırak, sandığı getir, adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum. Sandık gelecek bu iktidar gidecek ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak. Bu iktidarın gitmesinde en çok kimin menfaati var? 2002 yılında asgari ücretli 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün asgari ücretli aldığı asgari ücretle sadece 3 çeyrek altın alabiliyor. Her asgari ücretli her ay 4 çeyrek altın zarardadır. Bu iktidar geldiğinde her emekli en düşük emekli maaşını alan emekli 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyor. Bu iktidardan önce sekiz, bu iktidar döneminde 2 çeyrek altın. Bu kayba can dayanmaz. Ben altın hesabı yapınca Erdoğan bazen diyor ki; 'Altın hesabını bırak.' Bırakalım, buradayız, Tekirdağ'dayız. Ayçiçeği, çiçek yağının ana vatanındayız. Sadece bir seneye baktım. Beş litrelik teneke ayçiçek yağı, geçen sene 295 liraymış, bu sene 450 lira olmuş. Yüzde 52 zam almış. Geçen sene asgari ücretli 58 litre ayçiçek yağı alırken, bu sene 49 litre alabiliyor. Yine aynı hesapla geçen sene bir emekli maaşıyla 42 litre ayçiçek yağı alırken, bu sene 32 litre alabiliyor. Asgari ücretlide 9 litre, emeklide 10 litre kayıp var. Ey asgari ücretliler, ey emekliler, evinize, mutfağınıza bir hırsız dadanmış, çeyrek altınlarınızı, sofranızdan yağınızı, ekmeğinizi, sütünüzü, emeğinizi çalıyorlar. Bu hırsızlara bundan sonra geçit vermeyin. Bu iktidarı gönderin, ekmeği de kurtarın, emeğinizi de kurtarın” ifadelerini kullandı.