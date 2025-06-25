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        Tekirdağ'da husumetlilerine tüfekle ateş açtı; 1 çocuk öldü, 4 yaralı

        TEKİRDAĞ'da, A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:20
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        Tekirdağ'da husumetlilerine tüfekle ateş açtı; 1 çocuk öldü, 4 yaralı
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        TEKİRDAĞ'da, A.A.'nın (17), husumetlilerine av tüfeğiyle açtığı ateşte Yasin Poyraz Eskiciler (9) öldü, 4 kişi de yaralandı.

        Olay, gece yarısı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. A.A., aralarında husumet olan ve evlerinin önünde oturan gruba av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. İhbarla mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yasin Poyraz Eskiciler'in öldüğü belirlendi. Yaralanan E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27), sağlık görevlileri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Eskiciler'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis ekipleri, kaçan A.A.'yı yakalayıp gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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