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        Yön levhası direğine çarpan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yön levhasının demir direğine çarpan motosikletin sürücüsü Azra Özçelik (14) hayatını kaybetti, yanındaki M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:12 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:15
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        Yön levhası direğine çarpan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde yön levhasının demir direğine çarpan motosikletin sürücüsü Azra Özçelik (14) hayatını kaybetti, yanındaki M.F.K. ise yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınlarında meydana geldi. Azra Özçelik'in kontrolünü yitirdiği 63 AJN 722 plakalı motosiklet, yol kenarındaki yön levhasının demir direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Azra Özçelik ile arkasında bulunan M.F.K. (19) adlı erkek savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Azra Özçelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan M.F.K., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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