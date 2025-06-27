Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da orman yangını

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:20 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da orman yangını
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi'nde, saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangına müdahale için ihbarla bölgeye Şarköy Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 15 itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çevre ilçelerden Karayolları, Devlet Su İşleri ve özel sektöre bağlı iş makineleri de gönderildiği yangında ekipler, alevlerin bölgede bulunan yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışıyor.

        Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

        Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?

        Benzer Haberler

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın kayınvalidesi son yolcuğuna uğurladı
        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın kayınvalidesi son yolcuğuna uğurladı
        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Tekirdağ'da direğe çarpan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da direğe çarpan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...
        Tekirdağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
        "Terapi gibi geliyor" dediği kitap okumaktan 57 yıldır kopamıyor
        "Terapi gibi geliyor" dediği kitap okumaktan 57 yıldır kopamıyor