Tekirdağ'da orman yangını

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi'nde, saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangına müdahale için ihbarla bölgeye Şarköy Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 15 itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çevre ilçelerden Karayolları, Devlet Su İşleri ve özel sektöre bağlı iş makineleri de gönderildiği yangında ekipler, alevlerin bölgede bulunan yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışıyor.

Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.