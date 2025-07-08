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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu; 10 tutuklama

        TEKİRDAĞ'da polisin 2 mahallede düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:42 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:42
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu; 10 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'da polisin 2 mahallede düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu ve satışının yapıldığını belirlediği Aydoğdu ve Karadeniz mahallelerindeki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 55 bin lira olan uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 995 lira, ruhsatsız 1 tabanca, 1 tüfek, 17 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 1'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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