Tekirdağ'da asayiş

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Yapılan kontrollerde 8 bin 530 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphe üzerine B.Y'nin iş yerinde arama yaptı.

Muratlı ilçesinde bir iş yerinde 8 bin 530 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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