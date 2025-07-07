Tekirdağ'da 3. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı
–Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk 3. kattan düşerek yaralandı.
–Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk 3. kattan düşerek yaralandı.
İstasyon Mahallesi Ergin Sokak'ta 12 yaşındaki R.Ö. henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin 3. katındaki balkonundan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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