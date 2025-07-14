Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da anız yangını; 1 itfaiye eri yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çıkan anız yangını havadan ve karadan müdahale ile alevler ağaçlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 20:48 Güncelleme: 14.07.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da anız yangını; 1 itfaiye eri yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çıkan anız yangını havadan ve karadan müdahale ile alevler ağaçlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri hafif yaralandı.

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına havadan helikopterde destek verdi. Çiftçilerin de katıldığı söndürme çalışmalarında alevler ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tarım alanında bulunan bir evde yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlerin üzerine geldiği 1 itfaiye eri hafif yaralandı. Yaralı itfaiyeci tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP’den Manavgat kararı
        CHP’den Manavgat kararı
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Trump'tan Rusya mesajı
        Trump'tan Rusya mesajı
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da şehit çarşı ve mahalle bekçisi Koşal için mevlit okutuldu
        Tekirdağ'da şehit çarşı ve mahalle bekçisi Koşal için mevlit okutuldu
        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Down sendromlu milli atlet, Avrupa şampiyonasından 10 madalyayla döndü
        Down sendromlu milli atlet, Avrupa şampiyonasından 10 madalyayla döndü
        Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatronun, dörtte biri kazıldı
        Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatronun, dörtte biri kazıldı