Tekirdağ'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Şenköy Mahallesi'nde 15 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Birbirine komşu Şenköy, Kocali ve Kızılcaterzi mahalleleri tahliye edilirken, alevlerin kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba harcadı. Yangın, bugün saat 11.00 sıralarından kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.