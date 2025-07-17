Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde 45,5 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesinde 45,5 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde, 3 mahallenin tahliye edildiği yangında, ormanın tamamen yanarak siyaha büründüğü görüldü.

        Şenköy Mahallesi'nde 15 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Birbirine komşu Şenköy, Kocali ve Kızılcaterzi mahalleleri tahliye edilirken, alevlerin kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba harcadı. Yangın, bugün saat 11.00 sıralarından kontrol altına alındı.

        Yangında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanın tamamen yanarak siyaha büründüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        'Kuraklığın stresini ayçiçeği yüklenmiş durumda'
        'Kuraklığın stresini ayçiçeği yüklenmiş durumda'
        Çorlu'da silahla vurulan kişi yaralandı
        Çorlu'da silahla vurulan kişi yaralandı
        Yeşilay'ın desteğiyle 25 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı
        Yeşilay'ın desteğiyle 25 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı
        Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Tekirdağ'daki orman yangınında ağılları zarar gören besiciler yaşadıklarını...
        Tekirdağ'daki orman yangınında ağılları zarar gören besiciler yaşadıklarını...