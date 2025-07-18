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        Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:02 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:05
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        Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı
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        TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde Y.D. (29), boşanma aşamasındaki 3 çocuğunun annesi eşi Sedef D.’yi (27) çıkan tartışmada boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Sedef D., yaralı halde bir çay ocağına sığınırken, Y.D. olay yerine 500 metre uzaklıkta polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Ayaspaşa Mahallesi Pazar Sokak'taki Öğretmen Şükrü Tınaz Apartmanı’nda meydana geldi. Zonguldak’ta yaşayan 3 çocuk annesi Sedef D., boşanma aşamasında olduğu eşi Y.D. ile kardeşinin yaşadığı Saray ilçesindeki evine geldi. Çift, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartışmaya başladı. Bunun üzerine Y.D., Sedef D.’yi boğazından bıçakladı. Sedef D., yaralı halde apartmanın altında bulunan bir çay ocağına sığınırken, Y.D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sedef D., ambulansla kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaçan Y.D. ise olay yerine 500 metre uzaklıkta polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Y.D.’nin, ‘hırsızlık’ ve ‘yaralama’ suçlarından sabıkasının olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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