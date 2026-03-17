Tekirdağ'da cezaevi firarisi yakalandı

Tekirdağ'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı. Muratlı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir hükümlünün firar ettiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Muradiye Mahallesi'nde tespit ettiği Suriye uyruklu firari S.İ'yi durdurmak istedi. Kovalamaca sonucu yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.