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        5'inci kattaki evine pencereden girmek isterken düşen Kadir Can, öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde balkon kapısı kapanınca yan pencereden evine girmek isteyen Kadir Can Yankovan (20), 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:20
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        5'inci kattaki evine pencereden girmek isterken düşen Kadir Can, öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde balkon kapısı kapanınca yan pencereden evine girmek isteyen Kadir Can Yankovan (20), 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Osmanpaşa Mahallesi Artan Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Kadir Can Yankovan, kapı kapanınca yan pencereden içeri girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Yankovan, 5'inci kattan beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Can Yankovan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yankovan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yankovan'ın ailesi büyük üzüntü yaşarken, polisin incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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