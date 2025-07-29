5'inci kattaki evine pencereden girmek isterken düşen Kadir Can, öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Osmanpaşa Mahallesi Artan Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Kadir Can Yankovan, kapı kapanınca yan pencereden içeri girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Yankovan, 5'inci kattan beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Can Yankovan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yankovan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yankovan'ın ailesi büyük üzüntü yaşarken, polisin incelemesi sürüyor.

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