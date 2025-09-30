Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        TIR, otomobile çarptı; 1'i ağır 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Marmarareğlisi ilçesinde TIR, otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:17 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:20
        TIR, otomobile çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        TEKİRDAĞ'ın Marmarareğlisi ilçesinde TIR, otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz (18) ağır, TIR sürücüsü Yunus Emre Salt hafif yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Marmaraereğlisi-Seymen kara yolundaki Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Yunus Emre Salt yönetimindeki 59 AIE 958 plakalı TIR, kampüse giriş yapmak isteyen üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz'ın kullandığı 59 ADL 162 plakalı otomobile çarptı. İki araç yol kenarına savrulurken, sürücüler de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üniversite öğrencisi Beyaz Çorlu Devlet Hastanesi'ne, TIR sürücüsü Salt ise Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

