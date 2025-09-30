Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenleyip 7 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda 55 bin 203 uyuşturucu hap, 1 kilo 825 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 219 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.