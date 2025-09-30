Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda 55 bin 203 uyuşturucu hap, 1 kilo 825 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 219 lira para ele geçirildi.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenleyip 7 şüpheliyi yakaladı.

