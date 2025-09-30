Kapaklı ilçesinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) tarafından yaptırılan ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gelecek hafta hastanenin resmi açılışının yapılmasının beklendiğini söyledi.

Hastanenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Çetin, şunları kaydetti:

"Hastane özel hastane konseptinde yapıldı. Şu anda hastanemizin hizmet alanı olarak kullanılacak 20 bin metrekare kapalı alanı var. Yan tarafında da genişleme alanımız var. Hasta yoğunluğuna göre çok hızlı bir şekilde yandaki büyüme alanına yönelik taleplerimizi de Bakanlığa ileteceğiz. Hekim sayımız ile ilgili de hastane yönetimiyle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda bakanlık üzerinden taleplerimizi ileteceğiz."

- Hayrabolu'da kedi ve köpekler kimliklendiriliyor

Hayrabolu ilçesinde, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Hayrabolu Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle yürütülen uygulama kapsamında mahallelerde hayvan sahiplerine bilgilendirme yapılıyor.