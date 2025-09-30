Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da barakada çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ınÇerkezköy ilçesinde barakada çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:11 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:11
        Tekirdağ'da barakada çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti
        Tekirdağ’ınÇerkezköy ilçesinde barakada çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

        Bağlık Mahallesi Kocageçit Sokak'taki bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yapılan incelemede barakada bulunan Z.T. (42) isimli kadının yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Z.T’nin cenazesi, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı ve Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

