Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Çorlu'da sis etkili oldu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:27 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorlu'da sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

        İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü ilçede sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, çevre yolunda hasarlı kazalar meydana geldi.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da Trafik Güvenliği Stratejisi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da Trafik Güvenliği Stratejisi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da kamyon ile işçi servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı (3)
        Tekirdağ'da kamyon ile işçi servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı (3)
        Tekirdağ'da kamyon ile işçi servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı (2)
        Tekirdağ'da kamyon ile işçi servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı (2)
        Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi...
        Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi...