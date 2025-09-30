Çorlu'da sis etkili oldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.
İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü ilçede sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, çevre yolunda hasarlı kazalar meydana geldi.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
