Tekirdağ'da kamyon ile işçi servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı (3)

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda kamyon ile işçileri taşıyan servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü. Büyük üzüntü yaşayan ve ağlayanları jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.