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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkezköy OSB'de "Yenilik Merkezi" kuruluyor

AA

Çerkezköy OSB'de "Yenilik Merkezi" kuruluyor

TEKİRDAĞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) arasında imzalanan protokol kapsamında "Yenilik Merkezi" kuruluyor.

Organize sanayi bölgelerinde teknoloji geliştirme ve yenilikçiliği yaygınlaştırma hedefiyle yola çıkan Yenilik Merkezlerine, Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy OSB'de ekleniyor. ÇOSB Yenilik Merkezi'nin kurulumu için hazırlanan iş birliği protokolü, tüm paydaşların yer aldığı törende imzalandı.

ÇOSB'de yenilik kültürünü beslemek, bir ekosistem oluşturmak, rekabetçi ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulması planlanan Yenilik Merkezi için çalışmalara başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığı ve Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı desteğiyle OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında sanayide Ar-Ge ve yenilik odaklı rekabetçiliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yaygınlaştırılmaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ÇOSB arasında imzalanan protokol törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Stratejik Plan ve Program Daire Başkanı Orhan Kılıç ve Bakanlık yetkilileri dışında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) adına Pelin Rodoplu ve UNDP yetkilileri katıldı.

İmza törenine ÇOSB adına da ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ile ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan katıldı.

Törende Sözdinler tarafından Yenilik Merkezi kurulmasına ilişkin yapılacak çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi. İmza törenine katılan Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan tarafından yeni kurulacak Yenilik Merkezi için hazırlanan kitap, çalışma ve ön hazırlıklar değerlendirildi.

Programda UNDP yetkilileri tarafından yapılan sunumda ÇOSB’de kurulacak Yenilik Merkezi açısından bölgede yenilik kültürünün geliştirilmesi hususunda değerlendirmelere yer verildi.

Yenilik Merkezi çalışmalarıyla ÇOSB'nin yenilikçi bir yapıya dönüştürülmesi, OSB'nin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bünyesindeki katılımcı firmaların başta Ar-Ge ve yenilik olmak üzere, üretim, pazarlama ve yönetsel kapasiteleri artırılması hedefleniyor.


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