Tekirdağ'da aşçılık kursu bitiren kursiyerler en güzel yemeği yapmak için yarıştı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aşçılık kursuna katılan kursiyerler yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Kapaklı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Emek Sepeti ve Üretim Atölyesi’nde düzenlenen yarışmaya kursu başarıyla tamamlayan 22 kişi katıldı.

Finalde Filiz Asilkan, Tuğba Açıkgöz Olgun ve Yusuf Okur’un oluşturduğu turuncu takım ile Dilek Aras, Gülden Andaç ve Mehmet Ayan’ın oluşturduğu yeşil takım karşılaştı.

Yarışmacılar, ızgara bonfile, yeşil sos, portakal sos ve böğürtlen sos ile birlikte, kremalı kestaneli mantarlı el açması makarna ve ayva tatlısını en lezzetli şekilde yapmak için yarıştı.

Yarışma sonunda birinci olan yeşil takıma bıçak seti hediye edildi.









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