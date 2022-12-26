Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mesut G. yönetimindeki 53 AR 370 plakalı otomobil, Yakuplu Mahallesi'nde karşı yönden gelen İsmail A. idaresindeki 59 DH 948 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu Recep B, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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