Şarköy'de Mehmetçik yararına etkinlik düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Şarköy ilçesinde Mehmetçik yararına tiyatro gösterisi yapıldı, Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Şarköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü işbirliğinde açılan tiyatro ve Türk Halk Müziği kursuna katılan öğrenciler, Şarköy Kültür Merkezi Salonu'nda tiyatro gösterisi sundu, Türk Halk Müziği konseri verdi.

Tiyatro gösterisi ve konser beğeni topladı.

Etkinlikten elde edilen gelirin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Derneği Vakfına bağışlanacağı bildirildi.





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