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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Dernek Başkanı Şerif Aktürk, Başkan Yardımcısı İbrahim Güneş, Yönetim Kurulu Üyeleri Sadullah Dağlı, Rahim Celep, Adem Yaryıkan ve Okul Müdürü Rıdvan Dinç, Şahin'i yeniden rektörlük görevine atanmasından dolayı tebrik ettiler.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti, üniversitenin yapacağı çalışmaları anlattı.

- Tekirdağ'da müftülük personeline konferans düzenlendi

Tekirdağ'da müftülük personeline yönelik "Din hizmetlerinin sürdürülmesinde sistemli ve proje odaklı çalışmak" konulu konferans verildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, personele Tekirdağ Müftülüğü konferans salonunda müftülük personeline yönelik din görevlisinin Kur’an ve sünnete göre vazifeleri, yetişkin ve gençlerle iletişim, aile ve dini rehberlik bürolarının faaliyetleri, ekip çalışması, proje ve faaliyetlerin önemi konuları anlatıldı.

Konferansa konuşmacı olarak İl Müftü Yardımcısı Melek Karakaş, Tekirdağ Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü Ayfer Kılıç ve İstanbul Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Uzmanı Ayşe Torlak Haliloğlu katıldı.

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 73 araçla filosunu güçlendirdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaların aksamaması amacıyla filosuna 73 yeni araç kattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 73 araç alındı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, iş güçlerini hafifletecek teknolojik araç gereç, malzemeleri belediyeye kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Her geçen gün araç filosunu güçlendirdiklerini aktaran Albayrak, "2022 yılında toplam 150 aracı filomuza kazandırmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız araçlarımızın güzel Tekirdağ'ımıza ve değerli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Halkımıza en iyi hizmeti vermek, mesai kavramı tanımaksızın çalışmaya devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.





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