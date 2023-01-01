Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede devam eden çalışmaları inceledi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, inşaatı süren kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, pazar yerinde yürütülen çalışmalarla ilgili yetkili personelden bilgi aldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, vatandaşlara modern ve konforlu alışveriş imkanı sağlamak istediklerini belirtti.
Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını aktaran Yüksel, "Pazarcı esnafımızın düzenli ve temiz şartlarda ticaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla inşa edilmekte olan çok sayıda tesisten biri olan Altınova Mahallesi kapalı pazar yeri, hızla yükselmeye devam ediyor. 2 bin 596 metrekare alanda inşa edilen kapalı pazar yeri içerisinde yaklaşık 89 tezgah, çay bahçesi, çocuk parkı, mescit, tuvaletler ve zabıta noktası yer alacak. Pazar kurulmayan günlerde çok amaçlı olarak kullanılabilecek tesisin zemini tamamlandı ve çatıyı taşıyacak çelik kolonlar yerleştirildi. Vatandaşlarımıza hijyenik şartlarda alışveriş imkanı sağlayacağımız projemizi hızla tamamlayarak, hizmete sunacağız."ifadelerini kullandı.