İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner oldu

Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanlığına Gökhan Metiner seçildi.

İYİ Parti Tekirdağ İl Kongresi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Gökhan Metiner ve Ali Darıcı'nın aday olduğu 2 listeyle gidilen seçimde Darıcı 247 oy aldı. Metiner ise 357 oy alarak il başkanlığına seçildi.

Metiner, burada yaptığı konuşmada, seçimin parti için hayırlı olmasını diledi.

Şölen havasında bir seçim yapıldığını belirten Metiner, "Bugün burada zafer kazanılmadı. Bayrağı en yukarı taşımanın kazanımı elde edildi. Herkesten rica ediyorum, bundan sonra hep beraber çalışalım. Önce genel seçimleri, sonra da Tekirdağ'da belediyeleri kazanalım hep beraber." dedi.

Darıcı da başkan seçilen Metiner'i tebrik ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Kongreye, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.