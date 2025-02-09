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        Tekirdağ'da üreticiler "Cuma Buluşmaları" kapsamında bilgilendirildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:41
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        Tekirdağ'da üreticiler "Cuma Buluşmaları" kapsamında bilgilendirildi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

        Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

        Cuma Buluşmaları kapsamında Süleymanpaşa, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde 9 mahallede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

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